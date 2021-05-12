"Заплатят кровью": Нетаньяху пообещал продолжить атаки на ХАМАС

Премьер заявил, что вооруженные силы Израиля уже нанесли удары по сотням целей в секторе Газа и продолжат военную операцию против агрессора

Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/NIR

За атаки на израильские города палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят очень высокую цену. Израиль уже уничтожил деесятки террористов и их объектов и намерен продолжать наступление.

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Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации вечером во вторник, передает Times of Israel.

"Их кровь на их собственных руках. Они поплатятся собственными жизнями. Мы едины против презренного врага", — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что вооруженные силы Израиля уже нанесли удары по сотням целей в секторе Газа и продолжают военную операцию против агрессора.

"ХАМАС и "Исламский джихад" платят и будут платить высокую цену за свои атаки. Они заплатят кровью", – подчеркнул премьер.



По его словам, Израиль уже уничтожил десятки террористов, в том числе полевых командиров и разбомбил командные центры ХАМАСа, уничтожив объекты, которые обслуживают террористические организации, и намерен продолжать атаки "изо всех сил".

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В то же время премьер отметил, что восстановление безопасности Израиля займет некоторое время.

Напомним, после ликвидации нескольких главарей палестинских боевиков по израильскому Тель-Авиву была совершена массированная ракетная атака – из сектора Газа выпустили по городу и его окрестностям более 130 ракет, в результате чего погибли две женщины, десятки людей ранены.

Ответственность за ракетные обстрелы на себя взяли боевики из группировки "Исламский джихад", пригрозив усилить атаки.

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