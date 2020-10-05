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Зараженных коронавирусом в 20 раз больше, чем говорит официальная статистика

5 октября, 16:29

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

ВОЗ предупреждает о том, что предстоят тяжелые времена

По "наилучшим оценкам" 10% населения планеты, возможно, были инфицированы коронавирусом. Это в 20 раз больше, чем количество официально подтвержденных случаев. Об этом сообщил глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

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Представитель ВОЗ предупреждает о предстоящем трудном периоде и отмечает, что подавляющее большинство людей в мире все еще остается в опасности, пишет NBC New York.

Таким образом в мире, вероятно, были заражены COVID-19 более 760 миллионов человек при нынешнем населении мира около 7,6 миллиарда. Количество подтвержденных случаев на сейчас – более 35 миллионов во всем мире.

Рост заболеваемости наблюдается в Юго-Восточной Азии, в Европе и восточном Средиземноморье наблюдается рост смертности в то время, как ситуация в Африке и Западной части Тихого океана была "более позитивной".

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Зараженных коронавирусом в 20 раз больше, чем говорит официальная статистика

Райан предупредил, что мир "сейчас вступает в трудный период. Болезнь продолжает распространяться. Она растет во многих частях мира".

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Напомним, в Украине всего инфекцию подтвердили у 230 236 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 33 человека (всего – 4430). Вылечить от COVID-19 удалось 101 252 инфицированных (1145 – за последние сутки).

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня

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