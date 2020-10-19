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Заразиться стало легче: в Норвегии нашли новую мутацию коронавируса

19 октября, 16:16

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Теперь, чтобы заразиться, не обязательно вступать в такой тесный контакт, как раньше

Норвежские ученые утверждают, что в стране обнаружен новый подвид коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает охватившее мир заболевание – заразиться им стало еще проще, чем прежде.

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Об этом пишет местное издание Verdens Gang.

Новую мутацию обнаружили в анализах инфицированных жителей города Тронхейм – третьего по величине в Норвегии. Последняя вспышка произошла на выходных – в городе обнаружили 35 заболевших, а 1500 человек были помещены в карантин.

И хотя в Национальном институте общественного здравоохранения Норвегии утверждают, что о способности нового штамма к заражению людей говорить еще рано, по словам главного врача Тронхейма Туве Ресстад, отличия все же заметны.

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"Мы видим, что заразиться стало легче. Не обязательно вступать в такой тесный контакт, как раньше. Кроме того, вы быстрее заболеете", – сказала Ресстад.

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Напомним, ранее сообщалось о трех разных штаммах коронавируса, которые бушуют в Америке, Европе и Азии.

В свою очередь, эксперт Всемирной организации здравоохранения Сума Сваминатан уверяет, что шансы на получение вакцины от COVID-19 достаточно высоки, поскольку на данный момент 10 из них находится на заключительной стадии испытаний.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Норвегия вирус мутация коронавирус COVID-19
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