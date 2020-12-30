Заразность и смертность: ученые развенчали мифы о "британском" COVID-19

"Британский" штамм не вызывает более серьезного течения болезни или повышенной смертности. Однако он заразнее известных ранее разновидностей коронавируса.
К такому выводу пришли специалисты из Службы общественного здравоохранения Англии.
В ходе исследования ученые изучили 1769 человек, заболевших новым видом COVID-19, и такое же количество людей с известными ранее вирусами.
- Госпитализация потребовалась 42 пациентам, при этом "британская" разновидность коронавируса была только у 16 из них.
- Скончались в течение четырех недель после тестирования 22 участника испытаний – новый штамм был у 12 из них. Таким образом, исследователи не нашли значимых различий в показателях госпитализаций и смертности.
- Повторное заражение среди носителей нового штамма выявили только в двух случаях. А в группе с известными ранее вариантами вируса – три случая.
При этом ученые подтвердили информацию о повышенной заразности нового COVID-19. Как выяснилось, 15% людей, которые имели контакты с носителями "британского" штамма, заразились коронавирусом. А те, кто контактировал с носителями известных ранее вариантов, заразились только в 10% случаев.
Такие результаты ученые связали повышенной "вирусной нагрузкой" у носителей нового штамма: у 35% участников исследования обнаружили высокую концентрацию коронавируса. В контрольной группе это было только у 10% участников.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения уверены, что возникновение новых мутаций коронавируса является естественным процессом.
Кроме того, мы писали, что недавно новую мутацию коронавируса обнаружили в Чили.
Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует
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