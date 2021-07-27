Українська
$ 26,98
31,81
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Защищаются от COVID-19. В Токио запретили есть и разговаривать в транспорте – видео

27 июля 2021 8:50

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Местные власти считают, что новые меры предотвратят вспышку коронавируса

В общественном транспорте теперь нельзя разговаривать. Коллаж "Сегодня"

В общественном транспорте теперь нельзя разговаривать. Коллаж "Сегодня"

В столице Японии Токио, где проходят Олимпийские игры, ужесточили карантин – теперь в общественном транспорте запрещено есть, пить и даже говорить.

Реклама

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Читайте также: COVID-апокалипсис – в Москве вводят новый карантин из-за всплеска коронавируса

На всех местах повесили таблички с правилами. Фото: Юрий Гула, "Сегодня"

На каждом сиденье в салоне повесили объявление. Также при входе напоминает об этом и водитель. Пассажиры правила соблюдают – все едут в полной тишине.

В тренде
Экстренная посадка самолета Belavia: какую компенсацию получили пассажиры
Реклама

Тем временем Франция вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков и других категорий работников, которые могут контактировать с "уязвимыми людьми". Также для защиты страны от штамма "Дельта" введут обязательную изоляцию невакцинированных при въезде в страну.

После этого во Франции более ста тысяч человек протестовали против нового "карантинного" плана властей, что в результате переросло в массовые погромы. Один центр вакцинации они залили водой, а второй – подожгли.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Память, внимание и не только: ученые выяснили, как COVID-19
Память, внимание и не только: ученые выяснили, как COVID-19 "убивает" когнитивные способностиДругие страны
Опаснее
Опаснее "Дельты"? ВОЗ предупредила об угрозе нового штамма коронавирусаДругие страны
Самолет Belavia подал сигнал бедствия – следовал из Минска в Анталию
Самолет Belavia подал сигнал бедствия – следовал из Минска в АнталиюДругие страны
Наводнения в Европе – только начало. Ученые предупредили о грядущих климатических катастрофах
Наводнения в Европе – только начало. Ученые предупредили о грядущих климатических катастрофахДругие страны
К похищению Чауса причастны госструктуры Украины – генпрокурор Молдовы
К похищению Чауса причастны госструктуры Украины – генпрокурор МолдовыУкраина
В Испании признали правила перевозки багажа лоукостером Ryanair несправедливыми
В Испании признали правила перевозки багажа лоукостером Ryanair несправедливымиДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять