"Самозащита" по-белорусски: майор милиции избил женщину до крови (видео)

В Беларуси 37 сутки продолжаются многотысячные протесты противников президента Александра Лукашенко. В 60-тысячном Жодино Минской области во время акции оппозиции 13 сентября произошел вопиющий случай – там майор милиции ударом кулака в лицо сбил женщину с ног, после чего навалился на нее и отнял телефон.
В Сеть попали несколько вариантов видео нападения "правоохранителя" на женщину, из которых можно сделать однозначный вывод, что ни жизни, ни здоровью майора точно ничего не грозило.
Оппозиция потребовала от местной милиции дать юридическое определение действий нападавшего и назвать его имя (поскольку он был в маске, сразу идентифицировать его не удалось), в противном случае протестующие пригрозили обнародовать имена и домашние адреса всех майоров полиции Жодино.
Избитая Наиля рассказывает, что стала свидетельницей того, как сотрудники милиции остановили машину, которая посигналила в знак солидарности с проходящими мимо людьми, сообщает TUT.by.
"Возле машины собрались милиционеры, в том числе сотрудники ГАИ, были там и простые люди, — рассказывает женщина. — Я слышала, как люди кричали "Выпускай!" Там стоял мужчина в ярко-голубой куртке, мне показалось, что возле него собралось много сотрудников в милицейской форме, и я выскочила вперед, честное слово, чтобы его защитить: решила снять на видео происходящее".
Дальнейшее, признается Наиля, стало для нее полной неожиданностью: милиционер в кепке и черной маске, натянутой почти до глаз, вдруг ударил ее — да так, что девушка упала на землю.
Наиля говорит, что ни майор, ни его начальство на связь с ней не выходили, никто так и не объяснил поведение сотрудника милиции, не принес ей извинения.
Дома девушка почувствовала себя плохо: нога не разгибалась, рука болела, из носа текла сукровица. У нее зафиксированы ушибы, растяжение связок.
Наиля с адвокатом пришли в Следственный комитет, чтобы написать заявление по факту применения силы сотрудником милиции.
"Следователь считает, что это у него был эмоциональный всплеск: мол, все устали, работают сутками", – говорит Наиля.
Позже МВД Беларуси заявило, что милиционер в Жодино применил силу к женщине, поскольку якобы ожидал удара с ее стороны.
"Из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания", – говорится в сообщении ведомства.
Напомни, в воскресенье, 13 сентября, белорусские силовики задержали сотни протестующих , при этом насилие применялось не только к мужчинам, но и к женщинам.
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