"Самозащита" по-белорусски: майор милиции избил женщину до крови (видео)

Майор первым ударом выбил телефон из рук девушки, а вторым отправил ее в нокаут

В Беларуси 37 сутки продолжаются многотысячные протесты противников президента Александра Лукашенко. В 60-тысячном Жодино Минской области во время акции оппозиции 13 сентября произошел вопиющий случай – там майор милиции ударом кулака в лицо сбил женщину с ног, после чего навалился на нее и отнял телефон.

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В Сеть попали несколько вариантов видео нападения "правоохранителя" на женщину, из которых можно сделать однозначный вывод, что ни жизни, ни здоровью майора точно ничего не грозило.

Фото: Скриншот

Оппозиция потребовала от местной милиции дать юридическое определение действий нападавшего и назвать его имя (поскольку он был в маске, сразу идентифицировать его не удалось), в противном случае протестующие пригрозили обнародовать имена и домашние адреса всех майоров полиции Жодино.

В Жодино силовик ударил женщину

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Избитая Наиля рассказывает, что стала свидетельницей того, как сотрудники милиции остановили машину, которая посигналила в знак солидарности с проходящими мимо людьми, сообщает TUT.by.

"Возле машины собрались милиционеры, в том числе сотрудники ГАИ, были там и простые люди, — рассказывает женщина. — Я слышала, как люди кричали "Выпускай!" Там стоял мужчина в ярко-голубой куртке, мне показалось, что возле него собралось много сотрудников в милицейской форме, и я выскочила вперед, честное слово, чтобы его защитить: решила снять на видео происходящее".

Дальнейшее, признается Наиля, стало для нее полной неожиданностью: милиционер в кепке и черной маске, натянутой почти до глаз, вдруг ударил ее — да так, что девушка упала на землю.

Момент нападения на женщину в Жодино с другого ракурса

Наиля говорит, что ни майор, ни его начальство на связь с ней не выходили, никто так и не объяснил поведение сотрудника милиции, не принес ей извинения.

Дома девушка почувствовала себя плохо: нога не разгибалась, рука болела, из носа текла сукровица. У нее зафиксированы ушибы, растяжение связок.

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Наиля с адвокатом пришли в Следственный комитет, чтобы написать заявление по факту применения силы сотрудником милиции.

"Следователь считает, что это у него был эмоциональный всплеск: мол, все устали, работают сутками", – говорит Наиля.

Позже МВД Беларуси заявило, что милиционер в Жодино применил силу к женщине, поскольку якобы ожидал удара с ее стороны.

"Из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания", – говорится в сообщении ведомства.

Напомни, в воскресенье, 13 сентября, белорусские силовики задержали сотни протестующих , при этом насилие применялось не только к мужчинам, но и к женщинам.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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