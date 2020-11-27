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Защитить и предотвратить: скольким людям нужна вакцина, чтобы остановить COVID

27 ноября, 20:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

ВОЗ трудно давать прогнозы, но речь идет о двух третях населения планеты

Во Всемирной организации здравоохранения уверены, что около 60-70% населения мира должны иметь иммунитет или быть вакцинированы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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Об этом заявила в пятницу, 27 ноября, руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен.

"Около 60-70% населения должны иметь иммунитет или подвергнуться вакцинации, чтобы прервать цепочки, — отметила она. — Однако в данной ситуации нам необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции".

"На этот счет проводились различные исследования и моделирования, — добавила О’Брайен. — Более подробные прогнозы в данной ситуации дать сложно".

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Напомним, замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в 2021 году в Украине планируют вакцинировать от COVID-19 более 20,8 млн человек, т.е. половину населения страны.

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Также напомним, что в приоритетные группы для вакцинации, одобренные оперативным штабом Минздрава, входят медики, военные, в первую очередь те, кто принимает участие в операции Объединенных сил на Донбассе, соцработники, которые работают с пожилыми людьми, люди старше 60 лет с соматическими заболеваниями.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ВОЗ вакцинация вакцина
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