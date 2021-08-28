"Затаились и ждали". ИГИЛ за две недели до взрыва в Кабуле предупредил CNN о подготовке к атакам

Журналист поговорил с одним из командиров террористической организации за две недели до взрыва – его слова оказались пророческими

Мемориал погибшим в Кабуле американским военным. Фото Reuters

Один из командиров террористической организации ИГИЛ за две недели до взрыва в аэропорту Кабула предупреждал журналиста CNN о подготовке к атакам в Афганистане.

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Интервью представитель ИГИЛ дал международному корреспонденту Клариссе Уорд за две недели до теракта перед тем, как "Талибан" захватил власть в Афганистане. Однако опубликовали его только в минувшую пятницу вечером, передает The Hill. ИГИЛ вербовал членов в свои ряды и ждал, пока США и другие иностранные войска покинут страну.

"Когда иностранцы и люди со всего мира покинут Афганистан, мы можем возобновить наши операции", – сказал командир, чье лицо было скрыто в интервью.

Журналистка сказала, что террористическая организация "затаилась и ждет времени для удара".

"За две недели до нападения в Кабуле телеканал CNN взял интервью у старшего командира организации ИГИЛ. В это время командир сказал Уорд, что группа затаилась и ждет времени для удара. Как отмечает Уорд, это были "слова, которые оказались устрашающе пророческими", – пишет в Twitter другой журналист CNN Андерсон Купер.

Two weeks prior to the attack in Kabul, CNN's @clarissaward interviewed a senior ISIS-K commander.



At that time the commander told Ward the group was laying low and waiting for a time to strike.



As Ward notes, these were "words that turned out to be eerily prophetic." pic.twitter.com/XV7RggUEg4 — Anderson Cooper 360° (@AC360) August 28, 2021

Почему ИГИЛ восстал против Талибана

Собеседник CNN рассказал, что раньше он воевал на стороне "Талибана", но покинул их ряды из-за того, что они якобы стали более умеренными под влиянием западных идей.

"Мы действовали в рядах талибов. Однако эти люди не были с нами с точки зрения веры, поэтому мы обратились в ИГИЛ. Если кто-то соглашается с нами в этом, то это наш брат. В противном случае мы объявляем ему войну, будь то талиб или кто-либо другой", – сказал боевик.

Ведется ли подготовка к терактам за пределами Афганистана – игиловец не сказал, заявив, что может комментировать только операции в Афганистане.

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Накануне Байдена предупредили об угрозе нового теракта в Кабуле. Он может произойти в ближайшие дни в районе аэропорта.

Напомним, днем 26 августа прогремел взрыв на одном из въездов в международный аэропорт Кабула, откуда пытаются эвакуироваться из страны десятки тысяч афганцев. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ). Еще нескольких боевиков удалось задержать.

Число погибших во время теракта в Кабуле возросло до 170 человек. Среди жертв оказались 13 военнослужащих США и трое граждан Великобритании.

Президент США Джо Байден пообещал ответить исламистской организации ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность за взрыв.

Что такое ИГИЛ?

"Исламское государство" – международная исламистская террористическая организация. Действовала в 2013-2019 гг. преимущественно на территории Сирии (частично контролируя её северо-восточные территории) и Ирака (частично контролируя территорию "суннитского треугольника") фактически как непризнанное квазигосударство, провозглашённое как "всемирный халифат" в 2014 году.

Помимо Сирии и Ирака, ИГ или связанные с ним группировки также контролируют небольшие территории в Афганистане, Египте, Йемене, Ливии, Нигерии, Сомали, ДР Конго и ведут террористическую деятельность также на Северном Кавказе, в Алжире, Индонезии, Ливане, Пакистане, Саудовской Аравии, Тунисе, Филиппинах и некоторых других странах. Последний оплот ИГИЛ на востоке Сирии рухнул в начале 2019 года.

Однако полностью группировка так и не была уничтожена – лидеров до сих пор выискивают по всему миру. В ноябре прошлого года ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в Вене, а в марте этого года боевики сожгли гуманитарный центр ООН в Нигерии.