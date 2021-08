"Затаились и ждали". ИГИЛ за две недели до взрыва в Кабуле предупредил CNN о подготовке к атакам

Один из командиров террористической организации ИГИЛ за две недели до взрыва в аэропорту Кабула предупреждал журналиста CNN о подготовке к атакам в Афганистане.

Интервью представитель ИГИЛ дал международному корреспонденту Клариссе Уорд за две недели до теракта перед тем, как "Талибан" захватил власть в Афганистане. Однако опубликовали его только в минувшую пятницу вечером, передает The Hill. ИГИЛ вербовал членов в свои ряды и ждал, пока США и другие иностранные войска покинут страну.

Журналистка сказала, что террористическая организация "затаилась и ждет времени для удара".

