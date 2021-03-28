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Заявление Пашиняна об отставке не помогло: в Ереване прошли протесты (фото)

28 марта, 17:39

Денис Беспалов Денис Беспалов

Оппозиция против того, что Пашинян будет и. о. премьера в предвыборный период

Противники действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна вышли на акцию протеста с требованием его немедленной отставки. Митинг прошел несмотря на то, что глава правительства сегодня заявил, что уйдет с должности уже в апреле, чтобы в стране могли пройти досрочные парламентские выборы.

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Об этом сообщает newsarmenia.am.

Перед акцией координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил, что повестка объединения осталась прежней – отставка Пашиняна.

Протесты в Армении. Фото: moscow-baku.ru

Протесты в Армении. Фото: moscow-baku.ru

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По его словам, оппозиция будет бороться, чтобы Никол Пашинян не выполнял обязанности главы правительства в предвыборный период.

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"Мы должны превратить отставку де-юре в фактическую отставку", - сказал Сагателян.

Протесты в Ереване. Фото: moscow-baku.ru

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По окончании митинга участники прошли маршем по улицам. Многие несли в руках флаги Армении и скандировали лозунги "Присоединяйся!", "Армения без турка", "Армения без Никола".

Согласно законодательству Армении, выборы будут назначены, если парламент не изберет дважды премьера после отставки действующего главы правительства. В этом случае Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера. Ранее он заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня.

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выборы Армения отставка Никол Пашинян
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