Зеленского хотят видеть на саммите НАТО в Мадриде – Politico

На форум пригласили также представителей Финляндии и Швеции

Президента Украины Владимира Зеленского хотят пригласить на саммит НАТО, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. О желании видеть на этом форуме лидера воюющей за демократию во всем мире страны сказал заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

Об этом сообщает издание Politico.

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Что известно

Джоанэ отметил, что на саммите впервые будут присутствовать партнеры НАТО из Тихоокеанского региона – Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

"Конечно, расширение НАТО, политика открытых дверей будет важной темой обсуждения. Мы надеемся, что Финляндия и Швеция присоединятся к нашим рядам. И, конечно, мы должны принять решение по Украине. Президент Владимир Зеленский будет тем или иным образом присутствовать на нашем саммите в Мадриде", – сказал Мирча Джоанэ.

Ранее Europa Press со ссылкой на свои источники в правительстве Испании сообщило, что планируется направить Зеленскому официальное приглашение на саммит НАТО. Правда, на каких панелях будет присутствовать наш лидер, пока неизвестно.

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