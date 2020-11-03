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Землетрясение в Турции: число погибших резко возросло (фото)

3 ноября, 01:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Под завалами в Турции нашли тела 95 человек

В Турции в результате землетрясения, которое произошло 30 октября, погибли 95 человек.

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Об этом сообщает пресс-служба турецкого Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Из 994 пострадавших выписали 847 человек, а лечение 147 граждан продолжается.

Поисково-спасательные работы завершились в 12 из 17 зданий в Измире, и работы продолжаются в пяти зданиях.

"После того, как землетрясение ощущалось во всем Эгейском регионе, полевые исследования продолжаются в городах, пострадавших от землетрясения, особенно в Измире", – говорится в сообщении.

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Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Фото: REUTERS/Kemal Aslan

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Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Напомним, 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение, которое затронуло турецкую провинцию Измир и ряд греческих островов. Сообщалось о масштабных разрушениях в Измире и близлежащих городах.

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Как уже сообщалось, землетрясение затронуло и греческий остров Самос, на котором также были разрушены дома и затоплены улицы.

Все подробности в спецтеме Землетрясение в Турции

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Турция землетрясение измир
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