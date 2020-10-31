Українська
$ 28,44
33,3
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Землетрясение в Турции: число жертв резко возросло (фото)

31 октября, 02:12

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По меньшей мере, 20 человек погибли и почти 800 получили ранения

В Турции увеличилось число жертв и пострадавших в результате землетрясения в городе Измир, которое произошло 30 октября.

Реклама

Об этом сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

При землетрясении на западе Турции, по меньшей мере, 20 человек погибли и почти 800 получили ранения.

"В общей сложности 763 человека получили ранения: 702 человека в Измире, пять в Манисе, два в Балыкесире и 54 в Айдыне. В районе стихийного бедствия работают 3204 спасателя, 20 поисковых собак и 450 автомобилей", – говорится в сообщении.

Фото: REUTERS/Kemal Aslan
Реклама

Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Фото: REUTERS/Kemal Aslan

В тренде
Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)

Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Реклама

Ранее была информация, что на западе Турции провинции Измир, не менее 17 человек погибли и еще 709 получили травмы.

Как уже сообщалось, землетрясение затронуло и греческий остров Самос, на котором также были разрушены дома и затоплены улицы.

Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования жителям Турции и Греции, которые пострадали или у которых погибли близкие в результате разрушительного землетрясения в Эгейском море.

Все подробности в спецтеме Землетрясение в Турции

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Турция землетрясение жертвы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Погибших едят дикие звери: война в Карабахе грозит катастрофой
Погибших едят дикие звери: война в Карабахе грозит катастрофойДругие страны
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложение
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложениеЭкономика
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с Ираном
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с ИраномПолитика
Конец дипломатии. Пашинян зовет армян воевать с Азербайджаном
Конец дипломатии. Пашинян зовет армян воевать с АзербайджаномДругие страны
"Статус-кво больше нет": Алиев угрожает Армении из-за Нагорного КарабахаДругие страны
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном Карабахе
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном КарабахеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять