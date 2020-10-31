Землетрясение в Турции: число жертв резко возросло (фото)

По меньшей мере, 20 человек погибли и почти 800 получили ранения

В Турции увеличилось число жертв и пострадавших в результате землетрясения в городе Измир, которое произошло 30 октября.

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Об этом сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

При землетрясении на западе Турции, по меньшей мере, 20 человек погибли и почти 800 получили ранения.

"В общей сложности 763 человека получили ранения: 702 человека в Измире, пять в Манисе, два в Балыкесире и 54 в Айдыне. В районе стихийного бедствия работают 3204 спасателя, 20 поисковых собак и 450 автомобилей", – говорится в сообщении.

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Фото: REUTERS/Kemal Aslan

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Ранее была информация, что на западе Турции провинции Измир, не менее 17 человек погибли и еще 709 получили травмы.

Как уже сообщалось, землетрясение затронуло и греческий остров Самос, на котором также были разрушены дома и затоплены улицы.

Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования жителям Турции и Греции, которые пострадали или у которых погибли близкие в результате разрушительного землетрясения в Эгейском море.

Все подробности в спецтеме Землетрясение в Турции

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