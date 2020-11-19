Земля чуть не столкнулась с астероидом. Могла ли быть катастрофа?

О существовании ранее неизвестного небесного тела узнали лишь через 15 часов после сближения

Американские астрономы зафиксировали ранее неизвестный астероид, который приблизился к Земле на максимально близкое расстояние – около 350 км (это меньше орбиты МКС). Предыдущий рекорд был около 3000 км.

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Как сообщает Universe Today, астероид 2020 VT4 заметили при помощи телескопа ATLAS в обсерватории Мауна-Лоа в штате Гавайи, США.

Он приблизился к Земле 13 ноября, но об этом стало известно лишь спустя 15 часов – он подлетел со стороны Солнца, то есть с так называемой "слепой зоны".

Размер астероида оценивают в 5-10 метров. Если бы он не миновал нашу планету, то мог бы упасть в южной части Тихого океана.

Однако, войди он все же в атмосферу Земли, то астероид бы сгорел в ее верхних слоях, и ничего существенного не произошло. Стоит отметить, что астероиды подобного размера входят в атмосферу нашей планеты довольно регулярно – раз в 1-7 лет.

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Напомним, что в августе мимо Земли пролетел астероид 2009 PQ1. Но тогда расстояние было еще больше – около 4,1 млн км.

А в сентябре Европейское космическое агентство и NASA запустили проект Hera, цель которого – защита Земли от астероидов.

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