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Жарко, как в аду! Погода в Канаде убила почти 500 человек

1 июля 2021 12:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Многие погибшие жили одни, их обнаружили в жарких и не вентилируемых домах – за последние три года от гипертермии в Британской Колумбии умерли только трое

/ Фото: AFP

За пять последних дней жертвами аномальной жары в канадской провинции Британская Колумбия стали не менее 486 человек.

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Об этом сообщает CBC.

Главный коронер Британской Колумбии Лайза Лапуант назвала этот показатель втрое выше среднего – обычно в этот период в провинции регистрируют 165 так называемых внезапных смертей (то есть ненасильственного характера и не в результате болезни).

"Мы считаем одним из факторов множества из этих смертей жару. Но эта версия требует подтверждения", – сказала Лапуант 30 июня.

По ее словам, многие погибшие жили одни. Их обнаружили в жарких и не вентилируемых домах.

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Коронер подчеркнула, что данная ситуация крайне аномальна для Британской Колумбии – за последние три-пять лет здесь зафиксировали только три случая смерти из-за жары.

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Канадский премьер Джастин Трюдо уже выразил соболезнования семьям жертв аномальной жары.

Стоит отметить, что аномально высокая температура установилась по всей Северной Америке, а в некоторых регионах Канады она достигала 49,5 градусов по Цельсию.

Причиной называют ​​купол высокого давления, который навис над северо-западом США и Канадой.

Напомним, что из-за жары в Киев приняли решение не пускать тяжеловесный транспорт.

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