Жених жестоко ударил невесту на свадьбе. Видео штурмует сеть

Мужчина разозлился из-за поражения в конкурсе

Невесту ударил молодой муд прямо перед гостями / Фото: Коллаж: Сегодня

В сети активно распространяется видео, на котором жених на глазах у гостей ударил свою невесту на свадьбе. Предположительно, дело происходит в Узбекистане. Причиной стало то, что невеста, а не жених, выиграла в очередном конкурсе.

Судя по опубликованному ролику, девушка выиграла у жениха в конкурсе от тамады. На кадрах видно, как невеста поднимает руку и ей аплодируют. После этого мужчина сильно бьет ее по голове. Какое-то время невеста шокировано стоит на месте, держась за лоб, затем две женщины помогают ей спуститься со сцены.

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Когда именно произошел инцидент и что случилось дальше, неизвестно.

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