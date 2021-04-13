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Женщина-арабка впервые в истории полетит в космос: что о ней известно

13 апреля, 18:16

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Нора аль-Матруши войдет в историю как первая представительница арабского мира на МКС – ее кандидатуру одобрил дубайский космический центр

Историческое событие для Объединенных Арабских Эмиратов – Нора аль-Матруши стала первой женщиной-космонавтом не только для этой страны, но и для всего арабского мира.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Яна Лукьянец.

Дубайский космический центр имени Мухаммеда бин Рашида выбрал ее и Мохаммеда аль-Муллу из 4,3 тысяч кандидатов.

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Вначале они пройдут тренировки у себя на родине, но потом отправятся на базу NASA в Хьюстоне (штат Техас), где завершат подготовку к предстоящему полету на Международную космическую станцию.

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Их подготовка будет включать передвижение в условиях невесомости, управление пилотируемым полетом, полеты на околоземную орбиту и уроки русского языка (один из языков МКС).

Норе аль-Матруши – 28 лет, она окончила университет машиностроения и получила золотую медаль на международной олимпиаде по математике. Раньше она работала инженером в Национальной нефтяной строительной компании ОАЭ, но всегда мечтала попасть в космос.

Напомним, что в феврале ОАЭ стали пятым в мире и первым арабским государством, чей зонд сумел достичь орбиты Марса.

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ОАЭ космос женщина МКС права женщин

Источник: Сегодня

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