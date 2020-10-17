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Жесткое убийство учителя во Франции: задержаны четверо подозреваемых

17 октября, 04:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Макрон заявил, что нападение на учителя было терактом

Во Франции полиция задержала четырех подозреваемых в жестоком убийстве учителя, который на уроках показывал карикатуру на пророка Мухаммеда.

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Об этом сообщает Le Parisien.

По предварительной информации, задержанные подозреваемые являются родственниками нападавшего. Один из задержанных является несовершеннолетним. Подозреваемые находятся под стражей.

Ведутся обыски в квартире преступника, который убил преподавателя. Полиция осмотрит телефоны и компьютер, чтобы понять, чем занимался террорист за несколько часов до преступления.

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На инцидент отреагировал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что нападение на учителя было терактом.

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"Наш соотечественник был убит за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова. Мракобесие и насилие не пройдут", – сказал Макрон.

К слову, предполагаемого убийцу учителя застрелили полицейские, когда тот угрожал им ножом. Предварительно установлено, что многим родителям не понравилось, что учитель показывает карикатуру на пророка Мухаммеда. Предполагаемый преступник – родственник одного из учеников.

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Франция убийство учитель теракт во Франции Эммануэль Макрон
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