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Жестокие избиения и более 700 задержанных – итоги дня в Беларуси

8 ноября, 20:51

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В центр Минска согнали военную технику

В Беларуси в воскресенье, 8 ноября, силовики с особым ожесточением продолжили задерживать протестующих против Александра Лукашенко. Первые задержания в Минске начались еще в 12 часов дня, на данный момент известно уже о 711 задержанных, и это, судя по всему, не предел.

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Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".

Активные задержания на протяжении всего дня сопровождались избиениями протестующих людьми в балаклавах, что попало на видео очевидцев, пишет TUT.by.

Также на видео попал момент, как человека переводят из автозака в машину скорой помощи:

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Издевательства над задержанными продолжались и в отделениях милиции, куда их доставляли, так, в Советском РУВД Минска людей заставляли стоять c руками за спиной или поднятыми вверх несколько часов подряд.

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Вечером задержания продолжались, кроме того, в центр Минска снова согнали военную технику.

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В то же время люди также не расходятся, выходя на так называемые вечерние прогулки и выстраиваясь в цепи солидарности с задержанными.

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Напомним, в Минске перед "Маршем народовластия" в воскресенье, 8 ноября, власти отключили мобильный интернет, а на улицы начали стягивать военную технику.

.Мы также сообщали, что в субботу на протесты в Минске вышли медики, которых почти сразу же начали задерживать.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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Беларусь протест задержание Минск силовики
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