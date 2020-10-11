Жестокие силовики и бесстрашный народ. Еще один день минских протестов в фото

Задержаны около ста человек

В Минске проходит очередной "Марш гордости". В город еще утром стянули силовиков и спецтехнику.

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В этот раз силовики были особо жестокими. Многие участники акции попали под "прицел" водометов. На улицах звучали взрывы светошумовых гранат.

REUTERS/Stringer

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REUTERS/Stringer

REUTERS/Stringer

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Nexta отмечает, что ОМОНовцы заезжали во дворы, где пытались поймать протестующих. Часто силовики толпой нападали на одного или нескольких человек и избивали их.

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REUTERS/Stringer

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Также против людей применили слезоточивый газ. Правоохранители поливали протестующих водой с краской, чтобы потом их было легче найти.

Согласно последним данным, силовики задержали около ста человек. В результате столкновений есть пострадавшие.

REUTERS/Stringer

REUTERS/Stringer

Напомним, ранее мы писали, что 10 октября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пришла на Женский марш, который проходил в поддержку белорусок в Вильнюсе.

Кроме того, ранее во время протеста в Беларуси один из водометов сломался и начал выпускать воду на силовиков.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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