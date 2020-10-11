Жестокие силовики и бесстрашный народ. Еще один день минских протестов в фото

В Минске проходит очередной "Марш гордости". В город еще утром стянули силовиков и спецтехнику.
В этот раз силовики были особо жестокими. Многие участники акции попали под "прицел" водометов. На улицах звучали взрывы светошумовых гранат.
Nexta отмечает, что ОМОНовцы заезжали во дворы, где пытались поймать протестующих. Часто силовики толпой нападали на одного или нескольких человек и избивали их.
Также против людей применили слезоточивый газ. Правоохранители поливали протестующих водой с краской, чтобы потом их было легче найти.
Согласно последним данным, силовики задержали около ста человек. В результате столкновений есть пострадавшие.
Напомним, ранее мы писали, что 10 октября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пришла на Женский марш, который проходил в поддержку белорусок в Вильнюсе.
Кроме того, ранее во время протеста в Беларуси один из водометов сломался и начал выпускать воду на силовиков.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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