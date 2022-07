Жителей Литвы напугали истребители в небе: что случилось (фото, видео)

Жителей курортного литовского города Швянтои в четверг, 7 июля, напугали истребители в небе. Однако военные утверждают, что это учение.

Об этом сообщает литовское издание 15min, пишет "Европейская правда".

Один из очевидцев сообщил, что около 21:15 по местному времени в небе пролетел самолет, вслед за ним появились два истребителя, перехвативших самолет. В сопровождении истребителей самолет совершил круг над пляжем, после чего истребители применили сигнальные ракеты – очевидно, чтобы отвлечь внимание ракет, которые теоретически могли запускаться по ним.

Представительница командования Вооруженных сил Латвии Рюта Монтвиле сообщила, что самолеты принимали участие в военных учениях по полицейскому сопровождению воздушных судов.

Мэр соседнего курортного города Паланга Шарунас Уайткус о проведении учений местным властям и полиции заранее не сообщал.

Стоит отметить, что на военной авиабазе Шяуляй на севере Литвы дислоцируются четыре португальских истребителя F-16 и семь испанских Eurofighter Typhoon.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину на базу опрокинули истребители F-35.

Today evening near the port of Klaipda (Lithuania), an unknown (probably propeller military) plane was spotted over the Baltic sea, which was chased away by NATO air police planes on a signal and chased towards the sea. pic.twitter.com/opahcNpU9w