Жителей Литвы напугали истребители в небе: что случилось (фото, видео)

В воздушном пространстве страны вечером заметили самолеты

В небе Литвы заметили истребители/Фото: коллаж: "Сегодня"

Жителей курортного литовского города Швянтои в четверг, 7 июля, напугали истребители в небе. Однако военные утверждают, что это учение.

Об этом сообщает литовское издание 15min, пишет "Европейская правда".

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Один из очевидцев сообщил, что около 21:15 по местному времени в небе пролетел самолет, вслед за ним появились два истребителя, перехвативших самолет. В сопровождении истребителей самолет совершил круг над пляжем, после чего истребители применили сигнальные ракеты – очевидно, чтобы отвлечь внимание ракет, которые теоретически могли запускаться по ним.

Представительница командования Вооруженных сил Латвии Рюта Монтвиле сообщила, что самолеты принимали участие в военных учениях по полицейскому сопровождению воздушных судов.

Мэр соседнего курортного города Паланга Шарунас Уайткус о проведении учений местным властям и полиции заранее не сообщал.

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Стоит отметить, что на военной авиабазе Шяуляй на севере Литвы дислоцируются четыре португальских истребителя F-16 и семь испанских Eurofighter Typhoon.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину на базу опрокинули истребители F-35.

Today evening near the port of Klaipda (Lithuania), an unknown (probably propeller military) plane was spotted over the Baltic sea, which was chased away by NATO air police planes on a signal and chased towards the sea. pic.twitter.com/opahcNpU9w — Saulius Strazdas (@sstrazdas) July 7, 2022

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Today evening near the port of Klaipda (Lithuania), an unknown plane which was chased away by NATO air police planes. pic.twitter.com/aNuSw2b2Vo — Saulius Strazdas (@sstrazdas) July 7, 2022

Литовцы вступают в "Союз стрелков" из-за угроз России

В приграничных районах Литвы местные жители вступают в ополчение на фоне возможной угрозы агрессии России. В настоящее время насчитывается около 12 000 добровольцев.

На территории Сувалкского коридора, расположенного между территорией Беларуси и Калининградом (Россия), местные жители присоединяются к литовскому добровольческому движению "Стрельцы".

Отмечается, что Сувалкский коридор станет первой линией обороны, если российские войска зайдут на территорию Литвы.

"Как можно доверять России? С нашей историей? Здесь моя семья. Я построил этот дом голыми руками", – сказал один из местных жителей, вступивший в литовское ополчение.

Командир 4 регионального командования стрелков Эгидиус Папецкис заявил, что после полномасштабного вторжения России в Украину количество желающих вступить в ополчение резко возросло.

"В настоящее время насчитывается около 12 000 добровольцев. И это число увеличивается каждый месяц в десять раз, – сказал он. – С первых дней войны в Украине количество новобранцев, желающих присоединиться, увеличилось с 10-12 до более чем 100 человек в месяц. Мы помним советскую оккупацию, и нам больше не нравится, когда нас оккупируют. Мы свободные люди", — сказал Папецкис.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что США дали России "железное" предупреждение из-за угроз Литве. Также мы писали, что Россия открыто угрожает Литве из-за запрета транзита грузов.