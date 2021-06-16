Журналисты из США и России чуть не подрались на встрече Байдена с Путиным: видео

Саммит в Женеве мог превратиться в массовое побоище пресс-пулов двух стран из-за права первыми войти в комнату с президентами

На встрече президентов США и России едва не случилась потасовка. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Репортеры пресс-пулов Кремля и Белого дома устроили давку на встрече президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным на саммите в Женеве.

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Об этом сообщает CNN.

В помещение, где проходило мероприятие, разрешили впустить по одному представителю от СМИ – будь то телевидение, печатные издания, радио или фотоагентства.

Однако в результате возникшего столпотворения вместо 13 аккредитованных американских журналистов попасть в библиотеку виллы "Ла Гранж", где проходило мероприятие, удалось лишь девяти. Это фактически единственное место, где президенты и представители делегаций США и РФ будут делать свои заявления.

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Корреспондентка CNN Кейтлан Коллинз назвала ситуацию между пресс-корпусами двух стран "невероятно напряженной".

"Снаружи произошла давка, все толкались, кричали, потому что все эти репортеры пытались протиснуться внутрь... хотя, конечно, не всем разрешили быть там", – говорит Коллинз.

Другая журналистка американского пула Анита Кумар обвинила российских сотрудников безопасности в том, что они кричали и отталкивали представителей Белого дома и журналистов. Те кричали в ответ, чтобы их не трогали.

Из-за произошедшего заявления президентов, сделанные перед встречей тет-а-тет, были почти не слышны. Кроме того, СМИ неверно истолковали действия Джо Байдена.

Когда один из представителей прессы США спросил Байдена, доверяет ли он Путину, тот якобы "утвердительно кивнул". Однако директор Белого дома по связям с общественностью Кейт Бедингфилд опровергла это, заявив, что президент "не отвечал ни на один вопрос", а просто кивнул в знак признательности прессе.

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Стоит отметить, что этот саммит нарушит несколько традиций, установленных для подобного рода мероприятий. Во первых, он не предусматривает совместного обеда. А во-вторых, не будет и совместной пресс-конференции двух лидеров.