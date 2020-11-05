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"Жыве Беларусь!": в центре Минска прошел марш людей с инвалидностью (фото и видео)

5 ноября, 16:45

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Участники акции призывали силовиков прекратить насилие

В центре Минска прошло уже ставшее традиционным шествие людей с инвалидностью, в котором приняли участие несколько сотен человек, протестующих против диктатуры и 26-летнего правления нелегитимного президента Александра Лукашенко.

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Об этом сообщает оппозиционное белорусское издание TUT.by.

Участники шествия скандировали: "Время вышло!" и "Жыве Беларусь!", при этом проезжавшие мимо автомобилисты сигналили в поддержку их.

Одна из участниц акции вышла на марш с игрушечным медвежонком. У него перебинтованы лапы и голова. На животе надпись: "Нет насилию".

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Еще одна протестующая несла в руках композицию из еловых ветвей и бело-красно-белых ленточек. А на спине жакета участницы было вышито "Люблю тебя, Беларусь".

В акции протеста приняли участие люди на костылях, инвалидных колясках, с палочками для плохо видящих.

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На марше людей с инвалидностью был задержан Илья Добротвор, который работал там в качестве журналиста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Кроме того, была задержана журналистка Наста Захаревич, которая наблюдала за шествием на проспекте Независимости.

Также стало известно о задержаниях по время марша людей с инвалидностью. К Октябрьской площади подъехал микроавтобус белого цвета и задержал двух девушек. Однако кое-кому удалось уйти от силовиков даже на костылях:

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Напомним, на днях в Минске состоялся "Марш мудрости" – антиправительственная акция людей старшего поколения.

Кроме того, в столице Беларуси состоялась акция "в белых халатах", на которую вышли медики и студенты Белорусского государственного медицинского университета.

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Беларусь Минск марш костыли инвалидная коляска

Источник: Сегодня

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