Знакомьтесь, Дельтакрон – ученые обнаружили новый штамм COVID-19

Коронавирус продолжает мутировать и создавать новые штаммы. Ученые из Кипра сообщили об обнаружении нового варианта коронавируса. Они назвали свое открытие "Дельтакрон".
Об этом сообщает агентство ТАСС.
Что известно
Сообщается, что "Дельтакрон" является гибридом штаммов "Дельта" и "Омикрон". По словам кипрского вирусолога Леондиоса Гостригиса, новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма.
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Как передает кипрский канал Sigma Live, на острове обнаружены первые пациенты, зараженные таким вирусом. Почти половине из них потребовалась госпитализация.
"Из 25 пациентов с новой мутацией 11 были госпитализированы. Чаще новая мутация была обнаружена у пациентов на стационаре, чем у амбулаторных больных", – сообщил вирусолог.
По словам ученого, пока неясно, какая у "Дельтакрона" способность к распространению.
Ситуация
- В Украине улучшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. В настоящее время все области находятся в желтой зоне.
- За прошедшие сутки, 7 января, в Украине зафиксировано 3195 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 151, а медработников – 37.
- В Украине прогнозируют вспышку нового штамма коронавируса "Омикрон" со второй половины января и в феврале. Необходимо знать, что симптомы вируса могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.
- Новый штамм коронавируса "Омикрон" не относится к категории "мягких". Он также приводит к госпитализации и летальным исходам. Об этом сообщает ВОЗ.
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