Знаменитая "украинка с собачкой из Уханя" опять застряла за границей : подробности

Анастасия Зинченко и глава ГМСУ Максим Соколюк третий день не могут улететь с Занзибара

Среди 180 украинцев, которые застряли на танзанийском Занзибаре из-за поломки самолета, оказалась и та самая Анастасия Зинченко, которая год назад не могла вылететь из китайского Уханя из-за своей собаки.

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Новости "Сегодня" пообщались с ней и другими украинскими туристами.

В Киев путешественники должны были вернуться еще в прошлую субботу, 13 февраля. Но прямо во время регистрации им сообщили, что самолет сломался и им придется подождать несколько часов.

Однако эти "несколько часов" вылились уже в три дня и самолет до сих пор не починили. Авиаперевозчик сообщает, что всех пассажиров расселили по отелям, условия проживания в которых сами украинцы называют невыносимыми. Но даже в таких гостиницах мест хватило не всем.

"Нас, в принципе, кормят, но мы за эти трое суток просто устали. Мы и морально, и физически истощены. У нас есть люди, которые нуждаются в лекарствах от сердца, с нами дети. И у нас остались дома дела обязанности и мы должны вернуться домой, но информации о нашем отеле ни у кого нет", – жалуется туристка Наталья Шевченко.

Застряла на отдыхе и Анастасия Зинченко – почти год назад она не могла улететь из китайского Уханя из-за своей собаки. Вместе с мужем она прилетела отдыхать на Занзибаре еще 31 января и планировала вернуться домой 13 февраля.

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Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

Последние три дня украинских туристов расселяли по хостелах, но лишь на несколько часов. Многие ночевали где придется.

"Поселили только 90 человек в хостел, а все остальные спали в автобусе или же на улице в отеле. Завтра должны выслать самолет с запчастями и людьми, которые будут чинить этот самолет. Они прилетают рейсовым самолетом, на который нас не пускают, потому что на него уже очередь из 190 человек, которые тоже должны вылетать", – говорит девушка.

Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

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С авиакомпанией, самолет которой сломался, отечественный МИД уже сотрудничает. Однако в министерстве пока не сообщают точную дату вылета.

Видео: Сегодня

От туристов мы узнали, что вернуть их через другие страны невозможно – там требуют тест на коронавирус, а на острове Занзибар нет лаборатории, чтобы его сделать. Образцы для анализа присылают на материк, а результатов приходится ждать по 3-4 дня. Столько времени туристам придется где-то ночевать, если компания-перевозчик не выполнит свои обязательства.

Как сообщили новостям "Сегодня" в МИД, именно компания-перевозчик, чей самолет сломался, должна обеспечить туристам надлежащими условиями проживания.

Напомним, что мужем Анастасии Зинченко стал глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк – пара познакомилась 20 февраля 2020 года, когда Анастасию пытались эвакуировать из Уханя.

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