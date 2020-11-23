"Зумбомбинг", "локдаун", "ковидиот". Оксфордский словарь назвал "слова 2020 года"

Минувший год оказался беспрецедентным – одним словом его не описать

Редакция Оксфордского словаря английского языка, составляя свой ежегодный рейтинг "Слово года", впервые не смогла определить победителя и опубликовала целый список слов и выражений для уходящего года.

Реклама

Об этом сообщили на сайте словаря, переименовав доклад в "Слово беспрецедентного года".

Свое решение составители словаря объяснили тем, что 2020 год "нельзя четко описать одним словом" из-за "феноменального масштаба изменений и развития языка".

Большинство слов, выбранных редакцией, связаны с коронавирусной пандемией: здесь и "слово 2020 год" от словаря Коллинза "локдаун", и COVID-19, "коронавирус", "пандемия", "самоизоляция", "антимасочник", "антивакцинатор" и другие.

Есть среди них и неологизмы:

В тренде Создатели Moderna уже озвучили стоимость одной дозы своей вакцины

"зумбомбинг" – использование предназначенного для видеоконференций приложения Zoom с целью распространения оскорбительного материала;

"ковидиот" – человек, сознательно нарушающий эпидемиологические ограничения;

"твиндемия" – распространение двух пандемий одновременно (от англ. twin – "близнец");

"думскроллинг" – привычка пролистывать от скуки соцсети и ленту новостей в телефоне или без конца обновлять браузер в поисках новостей о коронавирусе (от англ. doom и scrolling – "гибель" и "прокручивание").

Реклама

Также попали в список слова, не связанные с инфекцией: BLM (Black Lives Matter – движение против расизма) и "встать на колено" (один из жестов активистов BLM)

Напомним, что в 2019-м Оксфордский словарь назвал "словом года" "чрезвычайную климатическую ситуацию", годом ранее список возглавило слово "токсичный".

А редакторы толкового словаря Merriam-Webster выбрали словом прошлого года существительное justice.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама