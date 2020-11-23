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"Зумбомбинг", "локдаун", "ковидиот". Оксфордский словарь назвал "слова 2020 года"

23 ноября, 13:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Минувший год оказался беспрецедентным – одним словом его не описать

Редакция Оксфордского словаря английского языка, составляя свой ежегодный рейтинг "Слово года", впервые не смогла определить победителя и опубликовала целый список слов и выражений для уходящего года.

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Об этом сообщили на сайте словаря, переименовав доклад в "Слово беспрецедентного года".

Свое решение составители словаря объяснили тем, что 2020 год "нельзя четко описать одним словом" из-за "феноменального масштаба изменений и развития языка".

Большинство слов, выбранных редакцией, связаны с коронавирусной пандемией: здесь и "слово 2020 год" от словаря Коллинза "локдаун", и COVID-19, "коронавирус", "пандемия", "самоизоляция", "антимасочник", "антивакцинатор" и другие.

Есть среди них и неологизмы:

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Фото: welt.de
  • "зумбомбинг" – использование предназначенного для видеоконференций приложения Zoom с целью распространения оскорбительного материала;
  • "ковидиот" – человек, сознательно нарушающий эпидемиологические ограничения;
  • "твиндемия" – распространение двух пандемий одновременно (от англ. twin – "близнец");
  • "думскроллинг" – привычка пролистывать от скуки соцсети и ленту новостей в телефоне или без конца обновлять браузер в поисках новостей о коронавирусе (от англ. doom и scrolling – "гибель" и "прокручивание").
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Также попали в список слова, не связанные с инфекцией: BLM (Black Lives Matter – движение против расизма) и "встать на колено" (один из жестов активистов BLM)

Напомним, что в 2019-м Оксфордский словарь назвал "словом года" "чрезвычайную климатическую ситуацию", годом ранее список возглавило слово "токсичный".

А редакторы толкового словаря Merriam-Webster выбрали словом прошлого года существительное justice.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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словарь английский язык слово коронавирус COVID-19 локдаун
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