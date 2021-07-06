14 лет тюрьмы. Почему приговор главному сопернику Лукашенко обжаловать невозможно

Несмотря на вынесенный приговор, Бабарико по-прежнему остается самым популярным политиком в стране, считает его соратник Кравцов

Бабарико был главным конкурентом Лукашенко на президентских выборах. Коллаж: "Сегодня"

Вынесенный Верховным судом приговор бывшему руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико обжаловать невозможно.

Об этом в комментарии "Сегодня" сказал исполнительный секретарь Координационного совета белорусской оппозиции и соратник экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико Иван Кравцов.

"Поскольку дело рассматривал сразу Верховный суд, то приговор суда обжаловать невозможно. Еще в начале судебного разбирательства адвокаты обращали внимание, что решение о рассмотрении дела Верховным судом лишает Виктора права на обжалование", – сказал Кравцов.

По его словам, Бабарико находится в тюрьме уже больше года.

"У нас нет другого варианта, кроме того, чтобы продолжать с другими демократическими силами бороться за будущее своей страны, и в том числе за то, чтобы Виктор и другие политзаключенные вышли на свободу. Все проекты продолжатся, срок окончания — победа", – отметил Кравцов.

Он также подчеркнул, что Бабарико по-прежнему остается самым популярным политиком в стране.

"Защита представила суду исчерпывающие доказательства невиновности Виктора, а вся структура обвинения базируется не на фактах, а на показаниях обвиняемых, находящихся больше года в СИЗО КГБ, которые к тому же неоднократно изменяли свои показания", – сказал Кравцов.

Соратник Бабарико солидарен с защитой и считает его невиновным, а арест – способом устранения реального политического конкурента.

"Виктор по-прежнему остается самым популярным политиком в стране, и люди знают правду — он невиновен", – подытожил Кравцов.

В чем обвиняют Бабарико

6 июня Верховный суд Беларуси вынес приговор бывшему руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико – 14 лет тюрьмы за якобы получение особо крупных взяток и отмывание денег. Вину в инкриминированных преступлениях все обвиняемые признали в полном объеме, кроме Бабарико. Он был задержан перед президентскими выборами и не смог баллотироваться.

Гособвинитель просил для Бабарико 15 лет тюрьмы, но суд один год "скостил". Оппозиционер не признал вину и отказался давать показания в суде.

Что было раньше?

Накануне президентских выборов в мае 2020 года Бабарико покинул пост главы Белгазпромбанка. Он собрал подписи в поддержку своего выдвижения, но к участию в президентских выборах его не допустили. Сначала он был задержан и арестован, а немного позже Центризбирком отказал ему в регистрации.

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