150 учреждений в 24 странах. Россия совершила новую массированную кибератаку

В Microsoft уличили кибергруппировку Nobelium в попытке взлома 3 тыс. электронных адресов для сбор развединформации

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Компания Microsoft зафиксировала новую массированную кибератаку российских хакеров, которую они совершили на полторы сотни правительственных учреждений в десятках стран мира.

Об этом в своем блоге 27 мая заявил вице-президент компании Том Берт.

По его словам, атаку совершила хакерская группировка Nobelium, причастная к атаке на американскую IT-компанию SolarWinds в 2020 году.

Изначально получив доступ к одной из электронных почт Агентства США по международному развитию (USAID), они разослали 25 мая фишинговые письма на около 3 тыс. адресов.

Перейдя по ссылке в письме пользователи автоматически скачивали вирус, который имеет широкий спектр действий – от кражи данных до заражения других компьютеров в сети. Конечной целью хакеров был сбор развединформации.

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В целом, пострадали более 150 организаций в 24 странах, как минимум четверть которых связана с международным развитием, гуманитарной и правозащитной деятельностью.

Занимающаяся вопросами кибербезопасности фирма Volexity тоже зафиксировала атаки. По ее информации, злоумышленники "вероятно, добились некоторого успеха во взломе целей".

Напомним, ранее в этом месяцев США ввели режим чрезвычайной ситуации из-за хакерской атаки на крупнейший на восточном побережье трубопровод компании Colonial Pipeline.

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А в марте российских хакеров обвинили в похищении тысяч электронных писем чиновников Госдепартамента США.