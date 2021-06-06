18 миссия с начала года: SpaceX вывела на орбиту новый спутник SiriusXM-8 (видео)

Он должен будет заменить один из устаревших спутников XM-3 и XM-4, которые запустили на орбиту более 15 лет назад

Фото: SpaceX/Twitter

Американская компания SpaceX запустила ракетоноситель Falcon 9, который вывел на орбиту Земли спутник SiriusXM-8 (SXM-8). Это уже 18-я космическая миссия с начала года.

Об этом компания сообщила в Twitter.

Ракета стартовала утром 6 июня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Сразу же после выведения спутника на орбиту первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю. Она совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Отметим, что эту же первую ступень уже применяли для отправки в космос корабля Dragon. Повторное применение помогает уменьшить расходы на запуск почти на 20 млн долларов.

Аппарат SXM-8 должен заменить один из устаревших спутников XM-3 и XM-4, которые запустили в 2005 и 2006 годах ракетами Zenit 3.

Ранее мы сообщали, что американская космическая компания SpaceX запустила на околоземную орбиту очередную партию мини-спутников Starlink с целью создания глобальной сети интернет-покрытия.