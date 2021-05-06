Многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику, а значит они могут вернуться, если Путин решит развернуть их снова

/ Фото: Минобороны РФ

Россия отвела от границ с Украиной только несколько тысяч военнослужащих, до сих пор у границ нашей страны остаются около 80 тысяч российских военных.

Об этом со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона, сообщает New York Times.

По словам источников издания, несмотря на заверения Москвы, десятки тысяч российских военнослужащих остаются вблизи различных участков границы с Украиной, что по-прежнему составляет крупнейшие силы, стянутые Россией к границе с момента оккупации Крыма в 2014 году.

"Российские военные действительно приказали некоторым подразделениям вернуться в свои казармы к 1 мая – и они действительно отошли от границы. Но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику, что говорит о том, что они могут вернуться, если президент России Владимир Путин решит развернуть их снова", – говорится в материале.

Представители администрации президента США Байдена воспринимают постоянное присутствие российских войск на границе с Украиной как сигнал Кремля о том, что Россия может не только сравняться, но и даже превзойти силы НАТО, которые принимают участие в учениях в Европе.

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В тоже время американские военные чиновники не уверены в том, какие именно цели преследует Путин.

"Я думаю, они могут захотеть вернуться позже, когда время и обстоятельства будут выгодны для России", – заявил один из генералов.

Напомним, в апреле Россия стянула к границам с Украиной более 150 тысяч российских военных, вызвав обеспокоенность и опасения в планировании ее полномасштабного вторжения, как у украинских властей, так и в мире.

Затем РФ провела однодневные учения и заявила о возвращении военных в места дислокации, но, как оказалось, далеко не всех.