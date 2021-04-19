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РФ стянула к границам Украины крупнейшую в истории группу войск: в ЕС назвали цифру

19 апреля, 16:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

Россия перебросила к украинским границам беспрецедентные 150 тысяч военных, угроза эскалации очень велика

На границе с Украиной размещены более 150 тысяч российских военных, это беспрецедентная цифра, которая создает риск дальнейшей эскалации.

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Об этом на пресс-конференции заявил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Я не могу сказать, откуда эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства", - добавил он.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа и США не допустят новых военных действий на территории Украины. По словам Макрона, международное сообщество должно обозначить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, в том числе вводить санкции после любого "неприемлемого поведения" президента РФ Владимира Путина.

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Более подробно о том, к чему может привести агрессия Москвы читайте в материале: РФ готовится напасть на Украину? Самые вероятные сценарии и цена вторжения.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия ЕС граница Украина войска Жозеп Боррель
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