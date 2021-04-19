РФ стягнула до кордону України найбільшу в історії групу військ: в ЄС назвали цифру

Росія перекинула до українських кордонів безпрецедентні 150 тисяч військових, загроза ескалації дуже велика

На кордоні з Україною розміщеніпонад 150 тисяч російських військових, це безпрецедентна цифра, яка створює ризик подальшої ескалації.

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Про це на прес-конференції заявив представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Я не можу сказати, звідки ця цифра, але це найбільше розгортання сил, яке було коли-небудь. І це, звичайно, причина для занепокоєння", – додав він.

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Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа і США не допустять нових військових дійна території України. За словами Макрона, міжнародне співтовариство повинне позначити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією, в тому числі вводити санкції після будь-якого "неприйнятної поведінки" президента РФ Володимира Путіна.

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Більш докладно про те, до чого може привести агресія Москви читайте в матеріалі: РФ готується напасти на Україну? Найімовірніші сценарії і ціна вторгнення.

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