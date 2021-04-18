Європа і США не допустять нових військових дій на території України – Макрон

Президент Франції за "відкритий і шанобливий" діалог з Росією, але вважає попередні відносини світової спільноти з Кремлем "провалом наївного підходу"

Президент Франції Еммануель Макрон вважає абсолютно неприйнятною ескалацію, яку влаштовує Росія, стягуючи свої війська до кордонів України, і обіцяє, що він і союзники не допустять нових військових операцій на українській території.

Реклама

Про це він заявив в інтерв'ю CBS.

"Росія зобов’язана провести деескалацію. Це ясно. Сьогоднішня ситуація і рівень напруженості на кордоні абсолютно контрпродуктивні і неприпустимі", – заявив французький президент.

Він підкреслив, що Європі і США слід чітко і жорстко висловлювати своє ставлення до дій Росії.

"Якщо ми хочемо бути ефективними, ми повинні прискорити дипломатичний порядок денний, а США, Європа, усі ми повинні чітко ставитися до Росії. Ми ніколи не допустимо нових військових операцій на українській землі", – сказав Макрон.

Реклама

Водночас він виступає за "відкритий і шанобливий" діалог з Росією, але вважає попередні стосунки світової спільноти з Кремлем "провалом наївного підходу".

"Я безумовно прихильник дискусії з Росією, відкритої, тихої і шанобливої... Але я думаю, що ми повинні чітко визначити межі з Росією", – зазначив Макрон.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю президент Франції заявив, що міжнародне співтовариство повинне позначити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією, зокрема впроваджувати санкції після будь-якої "неприйнятної поведінки" президента РФ Володимира Путіна.

Ми також повідомляли, що після переговорів 16 квітня президенти Франції і України Еммануель Макрон і Володимир Зеленський, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель зажадали від Росії вивести війська з Криму і відвести їх від українських кордонів.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама