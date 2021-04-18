Чіткі "червоні лінії" і санкції: Макрон посилив риторику щодо Росії

Міжнародне співтовариство має позначити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією, зокрема впроваджувати санкції після будь-якої "неприйнятної поведінки" президента РФ Володимира Путіна.
Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив у інтерв'ю CBS.
"Я думаю, що ми повинні позначити чіткі червоні лінії з Росією", – сказав Макрон.
Він додав, що поділяє думку президента Байдена про неприпустимий рівень напруженості, але, на думку французького президента, санкцій недостатньо і необхідний конструктивний діалог з Кремлем.
"Я вважаю, що санкцій недостатньо самих по собі, але санкції є частиною пакета. Я віддаю перевагу конструктивному діалогу, але для конструктивного та ефективного діалогу потрібен авторитет", – зазначив Макрон.
Водночас він визнав, що міжнародне співтовариство притримується "наївного підходу" стосовно Росії.
"Я думаю, те, що сталося кілька років тому, коли в Україну було вчинене вторгнення, – це не провал дипломатії, це недієздатність нашого колективного авторитету щодо Росії", – сказав президент.
Макрон вважає, що бездіяльність адміністрації президента США Барака Обами після використання хімічної зброї сирійським диктатором Башаром Асадом у 2013 році, додала сміливості Путіну і через кілька місяців Росія окупувала український Крим.
Нагадаємо, після переговорів 16 квітня президенти Франції і України Еммануель Макрон і Володимир Зеленський, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель зажадали від Росії вивести війська з Криму і відвести їх від українських кордонів.
Ми також повідомляли, що Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена оцінює вплив введених у четвер санкцій на Росію і готова посилити їх, якщо Кремль не припинить хакерські атаки і спроби втручання в політичний процес у США.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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