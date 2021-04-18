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Чіткі "червоні лінії" і санкції: Макрон посилив риторику щодо Росії

18 квітня, 00:27

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент Франції Еммануель Макрон визнав, що у міжнародного співтовариства занадто наївний підхід до Росії

Міжнародне співтовариство має позначити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією, зокрема впроваджувати санкції після будь-якої "неприйнятної поведінки" президента РФ Володимира Путіна.

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Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив у інтерв'ю CBS.

"Я думаю, що ми повинні позначити чіткі червоні лінії з Росією", – сказав Макрон.

Він додав, що поділяє думку президента Байдена про неприпустимий рівень напруженості, але, на думку французького президента, санкцій недостатньо і необхідний конструктивний діалог з Кремлем.

"Я вважаю, що санкцій недостатньо самих по собі, але санкції є частиною пакета. Я віддаю перевагу конструктивному діалогу, але для конструктивного та ефективного діалогу потрібен авторитет", – зазначив Макрон.

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Водночас він визнав, що міжнародне співтовариство притримується "наївного підходу" стосовно Росії.

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"Я думаю, те, що сталося кілька років тому, коли в Україну було вчинене вторгнення, – це не провал дипломатії, це недієздатність нашого колективного авторитету щодо Росії", – сказав президент.

Макрон вважає, що бездіяльність адміністрації президента США Барака Обами після використання хімічної зброї сирійським диктатором Башаром Асадом у 2013 році, додала сміливості Путіну і через кілька місяців Росія окупувала український Крим.

Нагадаємо, після переговорів 16 квітня президенти Франції і України Еммануель Макрон і Володимир Зеленський, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель зажадали від Росії вивести війська з Криму і відвести їх від українських кордонів.

Ми також повідомляли, що Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена оцінює вплив введених у четвер санкцій на Росію і готова посилити їх, якщо Кремль не припинить хакерські атаки і спроби втручання в політичний процес у США.

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