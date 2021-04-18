РФ готується напасти на Україну? Найімовірніші сценарії і ціна вторгнення (відео)

Росія продовжує накопичувати війська на кордоні з Україною – до чого готуватися нашій країні

Відношення між Україною і Росією розпалюються. Москва не тільки погрожує вислати 152 тисячі українців, які працюють в РФ нелегально, але і продовжує перекидати до українських кордонів війська- вже третій тиждень поспіль.

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Про це йдеться в сюжеті Андрія Кузакова у випуску "Сьогодні.Ітогі".

Росія може відправити ще більше військ

Якщо такими темпами Москва буде рухатися далі, то вже в кінці квітня чисельність російських військових в українських рубежів зросте до вісімдесяти тисяч. В останній раз Росія в таких масштабах підіймала війська в 2014 році. І це не межа.

"Туди підходять все нові і нові сили. Я думаю, що якщо дійде до війни в травні, а мова йде про травні, про великий глибокої операції в Україні, то там буде не 80 тисяч. Там буде рази в два більше ", – каже російський експерт Павло Фельгенгауер

Що відбувається на кордоні

Українські підрозділи також висунулися до рубежів. Кореспонденти "Сьогодні" вирушили до кордону в Харківській області, щоб дізнатися, яка ситуація там. Прикордонники кажуть, що візуально переміщень російських військ не спостерігають.

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Кажуть, для перекидання своїх військ до кордону росіянам знадобиться зовсім небагато часу.

"Якщо брати середній час, то десь кілька годин їм знадобиться щоб підійти", – говорить начальник відділу прикордонної служби "Вільхуватка" Андрій Давиденко.

Чотири сценарії вторгнення

У російському інформаційному просторі досить часто фігурують кілька сценаріїв агресії Росії проти України.

варіант перший – вторгнення з Криму, висадка морського десанту в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях. Мета дістатися до дніпровської води;

– вторгнення з Криму, висадка морського десанту в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях. Мета дістатися до дніпровської води; варіант другий – майже все те ж, що і в першому, але додатково Росія захоче захопити Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і проб'є собі сухопутний коридор до Криму, і відріже Україні від Азовського моря;

– майже все те ж, що і в першому, але додатково Росія захоче захопити Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і проб'є собі сухопутний коридор до Криму, і відріже Україні від Азовського моря; варіант третій – все той же, але висадка морського десанту буде більш масштабною. Мета захопити ще й узбережжі Чорного моря, включаючи Одесу і Бессарабію. З'явиться можливість з'єднатися з Придністров'ям;

– все той же, але висадка морського десанту буде більш масштабною. Мета захопити ще й узбережжі Чорного моря, включаючи Одесу і Бессарабію. З'явиться можливість з'єднатися з Придністров'ям; самий масштабний варіант агресії – це коли Росія буде атакувати з півдня і півночі. Мета взяти в оточення всю угруповання українських військ на Сході.

Ціна вторгнення

Українські військові вже давно відпрацьовують всі російські сценарії прямого вторгнення, тому будь-яка масштабна військова операція проти України обернеться Москві великою кров'ю.

"Українські військові також розуміють, як можуть розвиватися події, тому все протидію ми також відпрацьовуємо на навчаннях, яких вже кілька пройшло саме в даному регіоні", – каже військовий експерт Владислав Волошин.

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Для проведення наступальних дій Росії необхідно мати перевагу у військах в три рази, а на ділянках прориву в сім. З огляду на склад української армії у 250 000 людина, 200 000 учасників бойових дій, а ще територіальна оборона, поліція, Нацгвардії, СБУ, партизани.

Тепер уявіть скільки військ РФ повинна кинути на Україну.

"Знаючи стан російських збройних сил я сумніваюся, що понад 300 000 зможуть виставити. А тепер найцікавіше. За статистикою 5-7% гине в перші кілька днів. Від трьохсот тисяч 5% – це 15000 ... На такі втрати ніхто не піде ", – говорить Владислав Волошин.

Самі небезпечні для України сценарії

З військової точки зору небезпечним для нас, експерти вважають повітряний і ракетний удари. Тут необхідна підтримка партнерів.

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"Думаю, саме для того йдуть американські кораблі, думаю, саме для того зосереджується велика група кораблів НАТО в недалекому розташуванні. Щоб виключити, запобігти сценарію, коли Росія буде мати тотальну перевагу в повітрі ", – каже військовий експерт Владислав Волошин.

Вторгнення під виглядом миротворців

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Є ще один сценарій, якому буде важко протистояти, це коли Росія ввійде в Донбас на запрошення псевдореспублік і оголосить себе миротворцем.

"Ці російські підрозділи, а можуть бути не тільки російські, але й під егідою там ОДКБ, тобто взяти і включити туди роту білоруських збройних сил, там казахський батальйон, там ще щось ... І вони вже стануть миротворцями на цих територіях ", – говорить Владислав Волошин.

У будь-якому випадку, Росія зараз дійсно стягнула досить військ для початку війни. Україна зараз стоїть її переконати, що це їй дорого обійдеться, краще дипломатія.

/ Фото: Сьогодні

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