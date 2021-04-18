РФ готовится напасть на Украину? Самые вероятные сценарии и цена вторжения (видео)

Россия продолжает накапливать войска на границе с Украиной – к чему готовиться нашей стране

Отношения между Украиной и Россией накаляются. Москва не только угрожает выслать 152 тысячи украинцев, которые работают в РФ нелегально, но и продолжает перебрасывать к украинским границам войска – уже третью неделю подряд.

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Об этом говорится в сюжете Андрея Кузакова в выпуске "Сегодня.Итоги".

Россия может отправить еще больше войск

Если такими темпами Москва будет двигаться дальше, то уже в конце апреля численность российских военных у украинских рубежей возрастет до восьмидесяти тысяч. В последний раз Россия в таких масштабах поднимала войска в 2014 году. И это не предел.

"Туда подходят все новые и новые силы. Я думаю, что если дойдет до войны в мае, а речь идет о мае, о большой глубокой операции в Украине, то там будет не 80 тысяч. Там будет раза в два больше", – говорит российский эксперт Павел Фельгенгауэр.

Что происходит у границы

Украинские подразделения также выдвинулись к рубежам. Корреспонденты "Сегодня" отправились к границе в Харьковской области, чтобы узнать, как обстоит там. Пограничники говорят, что визуально перемещений российских войск не наблюдают.

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Говорят, для переброски своих войск к границе россиянам понадобится совсем немного времени.

"Если брать среднее время, то где-то несколько часов им понадобится, чтобы подойти", – говорит начальник отдела пограничной службы "Ольховатка" Андрей Давыденко.

Четыре сценария вторжения

В российском информационном пространстве довольно часто упоминается несколько сценариев агрессии России против Украины.

вариант первый – вторжение из Крыма, высадка морского десанта в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях. Цель – добраться до днепровской воды;

– вторжение из Крыма, высадка морского десанта в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях. Цель – добраться до днепровской воды; вариант второй – почти все то же, что и в первом, но дополнительно Россия захочет захватить Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и пробьет себе сухопутный коридор в Крым и отрежет Украину от Азовского моря;

– почти все то же, что и в первом, но дополнительно Россия захочет захватить Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и пробьет себе сухопутный коридор в Крым и отрежет Украину от Азовского моря; вариант третий - все то же, но высадка морского десанта будет более масштабной. Цель – захватить еще и побережье Черного моря, включая Одессу и Бессарабию. Появится возможность соединиться с Приднестровьем;

- все то же, но высадка морского десанта будет более масштабной. Цель – захватить еще и побережье Черного моря, включая Одессу и Бессарабию. Появится возможность соединиться с Приднестровьем; самый масштабный вариант агрессии – это когда Россия будет атаковать с юга и севера. Цель – взять в окружение всю группировку украинских войск на востоке.

Цена вторжения

Украинские военные уже давно отрабатывают все российские сценарии прямого вторжения, поэтому любая масштабная военная операция против Украины обернется Москве большой кровью.

"Украинские военные также понимают, как могут развиваться события, поэтому все противодействие мы также отрабатываем на учениях, которых уже несколько прошло именно в данном регионе", – говорит военный эксперт Владислав Волошин.

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Для проведения наступательных действий России необходимо иметь преимущество в войсках в три раза, а на участках прорыва – в семь. Состав украинской армии – 250 000 человек, 200 000 участников боевых действий, а еще территориальная оборона, полиция, Нацгвардия, СБУ, партизаны.

Теперь представьте, какое количество войск РФ должна бросить на Украину.

"Зная состояние российских Вооруженных сил, я сомневаюсь, что больше 300 000 смогут выставить. А теперь самое интересное. По статистике, 5-7% погибают в первые несколько дней. От трехсот тысяч 5% – это 15 000… На такие потери никто не пойдет", – говорит Владислав Волошин.

Самые опасные для Украины сценарии

С военной точки зрения опасными эксперты считают воздушный и ракетный удары. Здесь необходима поддержка партнеров.

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"Думаю, именно для того идут американские корабли, думаю, именно для того сосредотачивается большая группировка кораблей НАТО в недалеком расположении. Чтобы исключить, предотвратить сценарий, когда Россия будет иметь тотальное преимущество в воздухе", – говорит военный эксперт Владислав Волошин.

Вторжение под видом миротворцев

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Есть еще один сценарий, которому будет трудно противостоять, – это когда Россия войдет на Донбасс по приглашению псевдореспублик и объявит себя миротворцем.

"Эти российские подразделения – а могут быть не только российские, но и под эгидой там ОДКБ, то есть взять и включить туда роту белорусских вооруженных сил, там казахский батальон, там еще что-то... И они уже станут "миротворцами" на этих территориях", – говорит Владислав Волошин.

В любом случае Россия сейчас действительно стянула достаточно войск для начала войны. Украине сейчас стоит ее убедить, что это ей дорого обойдется и лучше дипломатия.

Российские военные / Фото: Сегодня

Ранее сообщалось, что Россия на Донбассе распространяет фейки о наступлении Украины и провоцирует ВСУ.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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