"Принесет счастье". РПЦ выступила против аборта после изнасилования

В Русской православной церкви рассказали о принесших счастье женщинам детях насильников

Если беременность замерла и пришлось делать аборт, то обязательно вместе с врачом проанализируйте причину / Фото: Сегодня

Русская православная церковь выступает против абортов, даже если ребенок был зачат при изнасиловании.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион Алфеев.

"Мнение церкви заключается в том, что если даже девушка забеременела в результате изнасилования, это не причина для того, чтобы делать аборт, потому что ребенок – это живое существо", - сказал он.

Читайте также: Слезы тысяч женщин: Аргентина легализовала аборты (фоторепортаж)

Реклама

По его словам, церковь имеет опыт работы с изнасилованными женщинами, и родившийся ребенок "принес счастье" их подопечным.

"С точки зрения церкви каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошло зачатие", – добавил Илларион.

Ранее сообщалось, что в Польше вспыхнули масштабные протесты из-за введения запрета на аборты.