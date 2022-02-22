Американские дипломаты из Львова уехали ночевать в Польшу – Блинкен

Дипломаты вернутся после того, как ситуация урегулируется / Фото: Коллаж: Сегодня

Штаты из соображений безопасности переводят всех сотрудников Госдепартамента из Украины в Польшу. Об этом в Twitter написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, сотрудники это решение временное.

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"Наши коллеги, недавно переехавшие во Львов, будут ночевать в Польше. Они будут регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и оказания экстренных консульских услуг", – написал он.

Также он отметил, что дипломатический персонал будет продолжать поддерживать украинский народ и правительство. Ведь преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии – непоколебима.

"Эти разумные меры предосторожности никоим образом не подрывают нашу поддержку или нашу приверженность Украине. Наша приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима. Мы также продолжаем наши искренние усилия по достижению дипломатического решения, и мы по-прежнему взаимодействуем с российским правительством после телефонного разговора президента Байдена с президентом Путиным и моей беседы с министром иностранных дел Лавровым. Путь для дипломатии остается доступным, если Россия решит действовать добросовестно. Мы надеемся вернуть наших сотрудников в посольство, как только позволят условия", – цитирует его слова пресс-служба Госдепа.

Что этому предшествовало

13 февраля Германия, Канада и Австралия перенесли свои консульства из Киева во Львов из-за угрозы вторжения России в Украину. Кроме того, 12 февраля Госдепартамент США приказал выехать из посольства США в Киеве ряду дипломатов. Также стало известно об отзыве домой военных инструкторов. Также из Украины начали уезжать российские дипломаты и сотрудники консульств. Москва решила пойти тем же путем, что и некоторые западные страны.

21 февраля президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

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После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.