Анджей Дуда приехал в Украину и выступит в Раде. Коллаж "Сегодня"

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину и в воскресенье собирается выступить в Верховной Раде.

Об этом сообщает сайт польского президента.

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"Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны", – говорится в сообщении.

Москва заплатит сполна. Дуда заявил, что из России выжмут все до копейки

Несмотря на продолжающиеся бои на востоке Украины западный мир уже начинает продвигать инициативы по принуждению России к выплатам компенсации нашей стране. В частности, эту тему поднял президент Польши Анджей Дуда во время визита в Таллинн и переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом.

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Двухсторонние отношения