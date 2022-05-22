Анджей Дуда приехал в Украину и выступит в Раде. Коллаж "Сегодня"
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину и в воскресенье собирается выступить в Верховной Раде.
Об этом сообщает сайт польского президента.
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"Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны", – говорится в сообщении.
Москва заплатит сполна. Дуда заявил, что из России выжмут все до копейки
Несмотря на продолжающиеся бои на востоке Украины западный мир уже начинает продвигать инициативы по принуждению России к выплатам компенсации нашей стране. В частности, эту тему поднял президент Польши Анджей Дуда во время визита в Таллинн и переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом.
Двухсторонние отношения
- Недавно американская газета The New York Times писала, что фактически достигнута договоренность между Словакией и Польшей о взаимном прикрытии неба с тем, чтобы можно было передать Украине боевые самолеты МиГ-29, находящиеся на вооружении словацкой армии.
- Польша оказалась в числе тех европейских стран, которые отказались от российского газа, поскольку Кремль требовал оплаты в рублях. В итоге с 27 апреля поставка российского природного газа была полностью остановлена в эту страну.
- Также в конце апреля Польша ввела санкции против компаний и физических лиц из России и Беларуси.