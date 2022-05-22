Анджей Дуда приїхав до України та виступить у Раді. Колаж "Сьогодні"
Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України та в неділю збирається виступити у Верховній Раді.
Про це повідомляє сайт польського президента.
Деталі
"Президент Анджей Дуда перебуває в Україні. У неділю у Верховній Раді в Києві президент Республіки Польща виступить із посланням як перший глава іноземної держави з початку війни", – йдеться у повідомленні.
Москва заплатить сповна. Дуда заявив, що з Росії вичавлять усе до копійки
Незважаючи на продовження бої на сході України західний світ вже починає просувати ініціативи щодо примусу Росії до виплат компенсації нашій країні. Зокрема, цю тему порушив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Таллінна та переговорів з президентом Естонії Аларом Карісом.
Двосторонні відносини
- Нещодавно американська газета The New York Times писала, що фактично досягнуто домовленості між Словаччиною та Польщею про взаємне прикриття неба для того, щоб можна було передати Україні бойові літаки МіГ-29, Словацької армії, що перебувають на озброєнні.
- Польща була серед тих європейських країн, які відмовилися від російського газу, оскільки Кремль вимагав оплати в рублях. В результаті з 27 квітня постачання російського природного газу було повністю зупинено у цій країні.
- Також наприкінці квітня Польща запровадила санкції проти компаній та фізичних осіб з Росії та Білорусі.