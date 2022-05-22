Анджей Дуда приїхав до України та виступить у Раді. Колаж "Сьогодні"

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України та в неділю збирається виступити у Верховній Раді.

Про це повідомляє сайт польського президента.

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"Президент Анджей Дуда перебуває в Україні. У неділю у Верховній Раді в Києві президент Республіки Польща виступить із посланням як перший глава іноземної держави з початку війни", – йдеться у повідомленні.

Москва заплатить сповна. Дуда заявив, що з Росії вичавлять усе до копійки

Незважаючи на продовження бої на сході України західний світ вже починає просувати ініціативи щодо примусу Росії до виплат компенсації нашій країні. Зокрема, цю тему порушив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Таллінна та переговорів з президентом Естонії Аларом Карісом.

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