Anonymous взломали серверы Росавиации и уничтожили все документы

У Росавиации не осталось ни данных, ни резервной копии / Коллаж "Сегодня"

Хакерская группа Anonymous взломала серверы управления гражданской авиации России. РФ потеряла примерно 65 терабайт данных.

Об этом сообщает Anonymous в Twitter.

Реклама

Подробности

"Мощная кибератака на серверы Росавиации: ни данных, ни резервной копии", — говорится в сообщении.

Всего хакеры стерли примерно 65 терабайт данных.

Anonymous взломали сайт Росатома и передали привет Путину

Хакерская группа Anonymous взломала сайт российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и слила гигабайты данных.

Реклама

Временно официальный сайт корпорации не работал. Под горячую руку хакеров также попали российский оператор АЭС "Росэнергоатом" и Всероссийский научно-исследовательский институт эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС).

На каждом из этих сайтов была добавлена ​​новая html-страница с посланием президенту РФ Владимиру путину – #FCKPTN.

"И прежде чем вы спросите: нет, это не атомная станция была взломана, мы никогда не будем подвергать опасности чьи-либо жизни. Сайт был взломан", – объяснили Anonymous в Twitter.

Читайте также