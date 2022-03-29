Anonymous зламали сервери Росавіації та знищили всі документи

У Росавіації не залишилося ні даних, ні резервної копії / Колаж "Сьогодні"

Хакерська група Anonymousзламала сервери управління цивільної авіації Росії. РФ втратила приблизно 65 терабайт даних.

Про це повідомляє Anonymous в Twitter.

Реклама

Деталі

"Потужна кібератака на сервери Росавіації: ні даних, ні резервної копії", – йдеться у повідомленні.

Усього хакери стерли приблизно 65 терабайт даних.

Anonymous зламали сайт Росатому і передали привіт Путіну

Хакерська група Anonymous зламала сайтросійської державної корпорації з атомної енергії "Росатом" і злила гігабайти даних.

Реклама

Тимчасово офіційний сайт корпорації не працював. Під гарячу руку хакерів також потрапили російський оператор АЕС "Росенергоатом" та Всеросійський науково-дослідний інститут експлуатації атомних електростанцій (ВНДІАЕС).

На кожному з цих сайтів була додана нова html-сторінка з посланням президенту РФ Володимиру Путіну – #FCKPTN.

"І перш ніж ви запитаєте: ні, це не атомна станція була зламана, ми ніколи не будемо наражати на небезпеку чиєсь життя. Сайт був зламаний", – пояснили Anonymous у Twitter.

Читайте також