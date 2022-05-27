Армия США может помочь разблокировать украинский экспорт зерна. Что пишут западные СМИ

Американский генерал предупредил о возможности военного вмешательства США из-за блокады Россией украинского экспорта зерна. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают возможность разблокировки украинского экспорта зерна при помощи американских военных, приближение России к дефолту и отказ Украины менять свои территории на мир.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Армия США может помочь разблокировать украинский экспорт зерна

Американская газета The Washington Post пишет, что командующий всеми вооруженными силами США в Европе и Африке генерал Кристофер Каволи предупредил о возможности военного вмешательства США из-за блокады Россией украинского экспорта зерна для того, чтобы гарантировать, что глобальные рынки не будут дестабилизированы. Западные чиновники обвинили Москву в использовании продуктов питания как формы шантажа.

Украина отказалась менять свою территорию на мир

Издание The Wall Street Journal сообщает, что Украина отвергла идею обмена своих территорий на мир после того, как некоторые страны Европейского Союза предложили дать Путину возможность "сохранить лицо". Отмечается, что президент Зеленский сравнил предложенные уступки с умиротворением нацистской Германии. Польша, США и Великобритания среди ближайших союзников Украины выступают за бескомпромиссную позицию против российской агрессии.

Экономические проблемы могут повлиять на решение Путина о прекращении войны

The New York Times информирует, что пока Россия борется с экономическими проблемами, Запад обсуждает, как прекратить войну. Через три месяца после российского вторжения в Украину Россия пытается предотвратить возвращение к дефициту советских времен, а Соединенные Штаты и их союзники обсуждают, как довести эту войну до конца. Экономические расходы войны, которые заставили центральный банк России снова снизить процентные ставки, могут в конечном счете изменить оценки Путина ситуации, хотя до сих пор он не проявлял заинтересованности в окончании войны путем переговоров.

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Попытки России избежать дефолта не имеют успеха

Информагентство Bloomberg пишет, что попытки России избежать своего первого иностранного дефолта за столетие не имеют успеха. Предполагается, что до 27 мая инвесторы должны получить на свои счета около 100 миллионов долларов процентов по внешнему долгу России. По словам правительства России, оно уже совершило платеж. Однако вряд ли пустые заявления удовлетворят владельцев облигаций, пока не подтвердивших получение платежа. Минфин США закрыл лазейку, ранее позволявшую американским банкам и частным лицам принимать такие платежи.

США могут ограничить Украину в использовании их оружия против РФ

Международное агентство новостей Reuters сообщает, что Белый дом ожидает минимального влияния на США и мировую экономику от потенциального дефолта российских долгов. Также Reuters. информирует, что Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, к которой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ. Так, США не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия. Соединенные Штаты стремятся достичь общего понимания опасности эскалации.

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