"Путин зол и расстроен". Разведка США считает, что Россия пойдет на дальнейшую эскалацию в Украине

Президента РФ не остановят ни жертвы среди минских украинцев, ни экономические санкции

Владимир Путин продолжит эскалацию в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Разведка США убеждена, что президент РФ Владимир Путин может начать эскалацию наступления в Украине. Его не остановят даже военные неудачи и экономические трудности, вызванные международными санкциями.

Об этом пишет "Голос Америки".

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Директор национальной разведки Аврил Хейнс убеждена, что Путина вряд ли остановят такие неудачи и что он может пойти на эскалацию, удвоив свои усилия, чтобы добиться обезоружения Украины.

Хейнс предупредила, что при столь высокой напряженности всегда существует вероятность "нечаянной эскалации". В то же время разведка США не заметила изменений в ядерной политике России, кроме тех, которые были обнаружены во время прежних международных кризисов.

"Мы также не наблюдали изменений позиции Москвы в ядерной сфере… выходящих за пределы того, что мы видели прежде всего в моменты повышенной напряженности", – сказала Хейнс.

Путин продолжит наступление

Российский президент попытается раздавить украинскую армию. Жертвы среди мирных жителей его мало волнуют.

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"Я думаю, что Путин сейчас злой и расстроенный. Он, вероятно, удвоит ставку и постарается раздавить украинскую армию, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения", – сказал директор ЦРУ Уильям Бернс.

Он отметил, что США активно обмениваются разведданными с Украиной.

Бернс также констатировал, что он и аналитики ЦРУ не верят, что Путин может захватить Киев и заменить правительство Владимира Зеленского промосковским марионеточным руководством.

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