Атомные подлодки и десант: РФ начала масштабные военные учения в Арктике (фото и видео)

Россия начала масштабные военные учения в Арктике с участием сухопутных, противовоздушных и морских сил.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Военные учения РФ в Арктике / Фото: Минобороны РФ
"На первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота", – говорится в сообщении.
Военные учения РФ в Арктике / Фото: Минобороны РФ
В настоящий момент происходит следующее:
- начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил флота в море;
- в районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса;
- армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике;
- происходит наращивание системы противовоздушной обороны в данном направлении.
Военные учения РФ в Арктике / Фото: Минобороны РФ
На различных этапах межвидового учения будут задействованы следующие силы:
- атомные и дизельные подводные лодки;
- корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей;
- суда обеспечения;
- летательные аппараты;
- военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота.
Военные учения РФ в Арктике / Фото: Минобороны РФ
Ранее сообщалось, что Россия в последние годы накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает там свое новейшее вооружение. Таким образом Москва старается закрепить контроль над этим регионом в целом и над недавно освободившимся от льда стратегическим судоходным путем из Азии в Европу.
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