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Атомные подлодки и десант: РФ начала масштабные военные учения в Арктике (фото и видео)

19 апреля, 16:13

Денис Беспалов

Москва решила поиграть мускулами на своих северных рубежах, идет масштабная переброска сил

Россия начала масштабные военные учения в Арктике с участием сухопутных, противовоздушных и морских сил.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные учения РФ в Арктике / Фото: Минобороны РФ

"На первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота", – говорится в сообщении.

Военные учения РФ в Арктике / Фото: Минобороны РФ

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В настоящий момент происходит следующее:

Военные учения РФ в Арктике / Фото: Минобороны РФ

На различных этапах межвидового учения будут задействованы следующие силы:

Военные учения РФ в Арктике / Фото: Минобороны РФ

Ранее сообщалось, что Россия в последние годы накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает там свое новейшее вооружение. Таким образом Москва старается закрепить контроль над этим регионом в целом и над недавно освободившимся от льда стратегическим судоходным путем из Азии в Европу.

Расширение российского присутствия в Арктике. Источник: CNN International

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