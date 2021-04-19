Атомные подлодки и десант: РФ начала масштабные военные учения в Арктике (фото и видео)

Россия начала масштабные военные учения в Арктике с участием сухопутных, противовоздушных и морских сил.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные учения РФ в Арктике / Фото: Минобороны РФ

"На первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота", – говорится в сообщении.

Военные учения РФ в Арктике / Фото: Минобороны РФ

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В настоящий момент происходит следующее:

начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил флота в море;

в районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса;

армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике;

происходит наращивание системы противовоздушной обороны в данном направлении.

Военные учения РФ в Арктике / Фото: Минобороны РФ

На различных этапах межвидового учения будут задействованы следующие силы:

атомные и дизельные подводные лодки;

корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей;

суда обеспечения;

летательные аппараты;

военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота.

Военные учения РФ в Арктике / Фото: Минобороны РФ

Ранее сообщалось, что Россия в последние годы накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает там свое новейшее вооружение. Таким образом Москва старается закрепить контроль над этим регионом в целом и над недавно освободившимся от льда стратегическим судоходным путем из Азии в Европу.

Расширение российского присутствия в Арктике. Источник: CNN International