Австралия передала Украине партию бронетранспортеров M113 (фото, видео)

Австралия отправила Украине бронетранспортеры/Фото: коллаж: "Сегодня"

Австралия уже передала Украине первые четыре из 14 обещанных бронетранспортеров M113. Эта помощьявляется ответом на прямой запрос Минобороны Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Австралии.

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Первые четыре из 14 австралийских бронетранспортеров M113AS4 были загружены в украинский грузовой самолет на прошлой неделе и доставлены в Украину в рамках пакета военной помощи на сумму 285 миллионов долларов. В него входят: бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, противоброневое вооружение, боеприпасы, беспилотные летательные системы и ряд личного снаряжения.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз отметил, что эта помощь является ответом на прямой запрос Минобороны Украины.

"Австралия, как и многие страны, осуждает продолжающуюся необоснованную агрессию России против народа Украины. Наш народ поддерживает Украину с самого начала этого конфликта, и мы гордимся тем, что можем оказать помощь, такую как бронетранспортеры, прибывшие на прошлой неделе", — отметил он.

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Что такое M113AS4?

Бронетранспортер M113AS4 – это боевая бронированная машина, предназначенная для транспортировки пехотинцев на поле боя.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что посол Германии назвала сроки поставки оружия Украине. Также мы писали, насколько критично Украине не хватает оружия.