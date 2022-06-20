Австралія передала Україні партію бронетранспортерів M113 (фото, відео)

Австралія відправила Україні бронетранспортери/Фото: колаж: "Сьогодні"

Австралія вже передала Україні перші чотири із 14 обіцяних бронетранспортерів M113. Ця допомога є відповіддю на прямий запит Міноборони України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Австралії.

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Деталі

Перші чотири з 14 австралійських бронетранспортерів M113AS4 були завантажені в український вантажний літак минулого тижня та доставлені в Україну у межах пакета військової допомоги на суму 285 мільйонів доларів. До нього входять: бронетранспортери Bushmaster, гаубиці M777; протиброньове озброєння, боєприпаси, безпілотні літальні системи та ряд особистого спорядження.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз зазначив, що ця допомога є відповіддю на прямий запит Міноборони України.

"Австралія, як і багато країн, засуджує триваючу необґрунтовану агресію Росії проти народу України. Наш народ підтримує Україну від самого початку цього конфлікту, і ми пишаємося тим, що можемо надати допомогу, таку як бронетранспортери, які прибули минулого тижня", — зазначив він.

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Що таке M113AS4?

Бронетранспортер M113AS4 — це бойова броньована машина, призначена для транспортування піхотинців на полі бою.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що посол Німеччини назвала терміни постачання зброї Україні. Також ми писали, наскільки критично Україні бракує зброї.