Байден: Россия готова напасть в ближайшие дни на Киев

Байден требует прекратить агрессию против Украины / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

"Россия практически окружила Украину в Беларуси. Ее войска сконцентрированы на границе с Украиной. У нас есть все основания говорить, что Россия готова напасть в ближайшие дни. Мы думаем, что она нападет на Киев", – заявил президент США Джозеф Байден.

Об этом президент США заявил в специальном обращении в ответ на обострение ситуации на востоке Украины, передает "Голос Америки".

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Байден заявил, что есть основания говорить, что Путин уже принял решение. "Я уверен, что он вторгнется в Украину", – сказал Байден, отвечая на прямой вопрос журналистов.

"Недавно Россия заявила, что Украина проводит обстрелы – это неправда. Мы видим, что распространяется дезинформация среди российской общественности, включая управляемых Россией сепаратистов. Россия продолжает обвинять Украину в геноциде, в планировании нападения на Россию и так далее. Все это отвечает тем методичкам, которые Россия использовала ранее – это тактика против Украины. Это также соответствует тем сценариям, о которых предупреждали США и союзники", – продолжил американский лидер.

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