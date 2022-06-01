Байден дал обещание не давить на Украину в одном из самых важных вопросов: о чем речь

Джо Байден дал обещание Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден заявил, что не будет давить на украинское правительство с целью сделать какие-либо территориальные уступки РФ. По его словам, это было бы неправильно, а также противоречило бы общепризнанным принципам.

Об этом Байден сообщил в статье для газеты New York Times.

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Президент США рассказал, что его принципом на протяжении всего этого кризиса было: "Ничего об Украине без Украины".

"Я не буду давить на украинское правительство — публично или в частном порядке — с целью сделать какие-либо территориальные уступки. Это было бы неправильно и противоречило бы общепризнанным принципам", – заявил Байден.

Он отметил, что переговоры Украины с Россией не зашли в тупик из-за того, что Украина отвернулась от дипломатии. Они зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль большую часть Украины.

Байден добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать работу по укреплению Украины и поддерживать ее усилия по достижению прекращения конфликта путем переговоров.

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Байден неоднозначно высказался о поставках РСЗО Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что страна не будет посылать Украине ракетные системы, которые "могут достичь территории России". Об этом пишет Reuters.

Президент США прокомментировал ситуацию после сообщений, что его администрация готовится отправить передовые ракетные системы большой дальности в Украину.

"Мы не собираемся посылать в Украину ракетные системы, которые могут достичь России", – сказал Байден.

CNN и The Washington Post сообщали, что администрация Байдена склоняется к отправке этой и другой системы, известной как HIMARS, как часть большего пакета военной помощи Украине.

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В то же время мысль Джо Байдена не была до конца раскрыта. В частности, Reuters отмечает, что непонятно, какую именно систему имел в виду президент США в своих высказываниях. Как отмечает Telegram-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами", и обычные "Грады" могут долететь до территории России:

"Дело только в том, откуда стрелять. Поэтому не нужно близко воспринимать те слова: если он так сказал, значит, так и надо, а время покажет, куда ракеты долетят, а куда нет".

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