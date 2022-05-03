Байден хочет в Украину, но пока таких планов нет — Псаки

Псаки рассказала, планируется ли визит Байдена в Украину/Фото: Reuters, коллаж: "Сегодня"

Несмотря на визиты в Киев ряда американских чиновников, в Белом доме пока не планируют визит в Украину президента Джо Байден.

Об этом сообщает CNN.

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"Пока планов нет, и, очевидно, мы продолжим оценку… Как вы знаете, наша цель — снова открыть посольство, чтобы наши дипломаты вернулись туда, не просто ездили туда-сюда, а присутствовали в стране, и я знаю, что президент хотел бы посетить Украину, но на данный момент таких планов в работе нет", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она также намекнула на то, что в ближайшее время США могут анонсировать новый пакет помощи союзникам, в первую очередь — Украине. По ее словам, накануне российского "Дня Победы" США планируют дополнительные шаги, чтобы отметить поддержку украинцев и европейцев в определенном качестве в ближайшие дни. Впрочем, от уточнений пресс-секретарь Белого дома отказалась.

Байден уже разговаривал с членами делегации Конгресса во главе со спикером Пелоси, которые в эти выходные посетили Украину, но планирует по этому поводу провести "более расширенный брифинг, когда они вернутся".

Что говорят в Конгрессе?

Визит президента США Джо Байдена в Украину планируется, однако произойдет только после того, как это станет возможным.

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Рассказывая о встрече делегации членов Конгресса США с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 1 мая, глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф анонсировал поездку Байдена в Украину.

"Думаю, президентский визит рассматривается, вопрос лишь в том, как скоро это станет возможным", – отметил Шифф.

По его словам, "это только вопрос времени".

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