Байден почтит память погибших в терактах 11 сентября на месте падения самолетов

Президент США Джозеф Байден отдаст дань памяти погибшим 11 сентября в Нью-Йорке / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В предстоящую субботу президент США Джозеф Байден посетит все три мемориала жертвам терактов 11 сентября 2001 года – в день 20-летней годовщины нападения международной террористической сети "Аль-Каида" на Америку.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

В субботу Джо Байден и первая леди Джилл Байден посетят:

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Нью-Йорк, где два пассажирских авиалайнера врезались в небоскребы Всемирного торгового центра, что привело к гибели 2753 человек;

штаб Пентагона в Арлингтоне (штат Вирджиния), куда врезался третий авиалайнер и погибли 184 человека;

Шанксвилл (штат Пенсильвания), куда упал сбитый ВВС США захваченный пассажирский лайнер, направлявшийся на Белый дом (погибли 40 человек).

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11 сентября 2021 года исполнилось 20 лет с того дня, как самолеты, захваченные террористами "Аль-Каиды", врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке и в здание Пентагона. Это самый крупный теракт в современной истории. Начиная с 2002 года 11 сентября отмечают в Соединенных Штатах, как День патриота, а с 2009 года этот день также обрел статус общенационального дня служения и памяти.

Напомним, в 2016 году власти США обнародовали ранее засекреченный раздел отчета Конгресса о терактах 11 сентября 2001 года. В нем содержится информация о людях, с которыми были связаны террористы перед осуществлением атак. Называются имена людей, которые помогали террористам снять жилье, открыть банковские счета, а также брать уроки управления самолетами.